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В Барнауле из-за падения дерева на рельсы изменили трамвайные маршруты

редактор ГОРНЯК2201 минуты

После завершения восстановительных работ движение запустят по стандартным схемам

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

В Барнауле временно изменили схему движения трамваев по маршрутам № 3, 9, 10, сообщает мэрия в своем Telegram-канале.

“В связи с падением дерева на проспекте Космонавтов в районе остановки “Гипермаркет “Алтай” временно изменено движение трамваев”, – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Горэлектротранса и представители МЧС.

Схемы движения трамваев:

  • маршрут № 3: станция Докучаево – ул. Попова – проспект Космонавтов – ул. Малахова – ул. А.Петрова – Северо-Западная – Дом быта – ул. Северо-Западная – ул. А. Петрова – ул. Малахова – станция Пивзавод;
  • маршрут № 9: станция Докучаево – ул. Попова – ул. А. Петрова – ул. Малахова – станция Поток. Обратно тем же маршрутом;
  • маршрут № 10: станция Докучаево – ул. Попова – ул. Власихинская – ул. Малахова – станция Поток. Обратно тем же маршрутом.

После завершения восстановительных работ движение трамваев запустят по стандартным маршрутам.

Напомним, в Барнауле на 23 октября объявлено штормовое предупреждение. Парк “Изумрудный” временно закрыли из-за падающих от ветра деревьев и веток.

новости Алтайский

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