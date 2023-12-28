В Барнауле издали книгу полковника КГБ о поисках паранормальных явлений

Автор рассказывал, что сталкивался с необъяснимыми событиями

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В Барнауле вышла вторая книга Владимира Стремилова о поисках Шамбалы и Беловодья и сакральных тайнах горы Белуха, пишет “Российская газета”.

“Место действия – Барнаул, Горный Алтай, льды Антарктиды, леса Моравии, Москва, Берлин, Тель-Авив. Судьбы вымышленных персонажей переплетаются с реальными: Лаврентием Берия, Юрием Андроповым, Николаем и Еленой Рерихами, Павлом Судоплатовым, Глебом Бокием”, – отмечает издание.

Первую книгу дилогии – “Беловодье. СМЕРШ внутри войны” – опубликовали в 2010 году. Вторую –”Черная Аврора. КГБ внутри войны” – автор не успел довести до печати, умер в 2017 году. Рукопись к печати подготовили его дочь и супруга.

“Папа говорил, что сталкивался с необъяснимыми событиями. У него была большая подборка литературы по этой теме. Исследования, связанные с паранормальными явлениями, проводились и проводятся. Многие из них засекречены”, – рассказала дочь.

В финале второй книги один из героев уходит в иной мир через пространственно-временной портал на горе Белуха.

Владимир Стремилов служил в органах контрразведки. Полковник КГБ в отставке, кавалер более двадцати орденов и медалей, в том числе иностранных. Вышел на пенсию в 1998 году. Организовал Институт безопасности предпринимательства, выпускал газету ветеранов локальных войн “Мы вместе”, писал книги.

новости Локтевский



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