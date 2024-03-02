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В Барнауле кондукторам трамваев и троллейбусов поднимут зарплату

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Так “Горэлектротранс” хочет привлечь на работу больше сотрудников

В Барнауле кондукторам трамваев и троллейбусов поднимут зарплату

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле зарплата кондукторов в “Горэлектротрансе” вырастет на 15%, сказал главный инженер Александр Возный.

По его словам, так руководство рассчитывает привлечь на работу новых сотрудников. В феврале сообщалось, что предприятию не хватает 99 кондукторов.

“Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы увеличить число сотрудников”, – приводит его слова пресс-служба мэрии.

В последнее время барнаульцы часто жаловались на отсутствие кондукторов в трамваях, из-за чего пассажиров выпускают из салона только через первые двери после оплаты проезда водителю. Как отметил Возный, эти меры “были временными и позволили стабилизировать выпуск транспорта на линию”.

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