В Барнауле кондукторам трамваев и троллейбусов поднимут зарплату

Так “Горэлектротранс” хочет привлечь на работу больше сотрудников
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле зарплата кондукторов в “Горэлектротрансе” вырастет на 15%, сказал главный инженер Александр Возный.
По его словам, так руководство рассчитывает привлечь на работу новых сотрудников. В феврале сообщалось, что предприятию не хватает 99 кондукторов.
“Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы увеличить число сотрудников”, – приводит его слова пресс-служба мэрии.
В последнее время барнаульцы часто жаловались на отсутствие кондукторов в трамваях, из-за чего пассажиров выпускают из салона только через первые двери после оплаты проезда водителю. Как отметил Возный, эти меры “были временными и позволили стабилизировать выпуск транспорта на линию”.
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