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В Барнауле мужчина избил таксиста

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Водитель оказался на больничной койке

В Барнауле мужчина избил таксиста

Такси / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле на улице Антона Петрова пассажир избил 28-летнего водителя такси до госпитализации, сообщают в МВД Алтайского края.

Инцидент случился 4 марта в двенадцатом часу ночи на глазах у очевидцев. Прибывшие на вызов сотрудники ППС задержали 49-летнего подозреваемого, сейчас в его отношении проводят разбирательство, по итогам которого примут процессуальное решение.

Что стало причиной конфликта между мужчинами, в ведомстве не уточнили.

Добавим, что это уже второй случай нападения на таксистов в Барнауле за последние дни. Так, поздним вечером 1 марта пьяный барнаулец зарезал водителя и попытался скрыться на его машине, но врезался в дорожный знак.

Горняк22

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