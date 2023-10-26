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В Барнауле на остановке умер мужчина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Инцидент случился напротив ТРЦ “Огни”

Фото: Barnaul 22

В Барнауле на автобусной остановке умер мужчина, сообщает Barnaul 22.

По информации очевидцев, инцидент случился напротив торгового центра “Огни”. Причина смерти горожанина неизвестна.

25 сентября на улицах города скончались два человека – пожилой мужчина на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также женщина напротив кинотеатра “Мир”.

Утром 30 сентября еще один труп нашли на Аванесова.

Горняк22

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