В Барнауле на остановке умер мужчина
Инцидент случился напротив ТРЦ “Огни”
Фото: Barnaul 22
В Барнауле на автобусной остановке умер мужчина, сообщает Barnaul 22.
По информации очевидцев, инцидент случился напротив торгового центра “Огни”. Причина смерти горожанина неизвестна.
25 сентября на улицах города скончались два человека – пожилой мужчина на пересечении Антона Петрова и Матросова, а также женщина напротив кинотеатра “Мир”.
Утром 30 сентября еще один труп нашли на Аванесова.
Горняк22
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