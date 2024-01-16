В Барнауле на потрескавшемся доме проведут дополнительное обследование

В случае выявления необходимых признаков рассмотрят вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Фото: Barnaul.org

В Барнауле на доме по адресу Партизанская, 70б, проведут дополнительное обследование несущих конструкций, сообщает мэрия. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, прошедшем утром 16 января.

Напомним, 15 января поступила информация об образовании трещин на доме, в котором зарегистрирован 21 человек и расположено 12 квартир. Двухэтажное здание 1957 года постройки не признано аварийным и подлежащим сносу. Вечером этого же дня дом признали небезопасным для нахождения, на место выезжал глава города Вячеслав Франк.

“Планируется незамедлительно заключить договор со специализированной организацией на проведение обследования элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирного жилого дома с выдачей технического заключения на предмет выявления признаков аварийности дома”, – сообщили в ходе заседания.

В случае выявления признаков аварийности рассмотрят вопрос о признании дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

На данный момент продолжается обход жильцов с целью информирования о необходимости покинуть жилые помещения для обеспечения безопасности.

Вскоре власти разработают график посещения дома, чтобы жильцы могли забрать необходимые личные вещи в присутствии спасателей и полиции, обеспечивающих безопасность.

“После получения заключения о техническом состоянии дома будет принято решение о получении жильцами выплат в соответствии с законодательством”, – подчеркнули на заседании.

город Горняк



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