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В Барнауле начали разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В связи с работами изменился маршрут трамвая № 3

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 28 октября приступили к демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта, в связи с чем изменился маршрут трамваев № 3.

Как сообщили в телеграм-канале “Мост”, с этого дня и до запуска движения по путепроводу “тройка” не будет заезжать на остановку “Дом быта”. Схема ее движения на этот период теперь выглядит следующим образом:

От конечной станции “Пивзавод” по улицам Попова, Власихинская, Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции Докучаево.

Движение транспорта по путепроводу должно открыться до конца ноября. Ранее amic.ru показал, как идут работы на мосту, который сейчас обрастает рельсами и асфальтом.

горняк

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