28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

В Барнауле отключат светофоры на Павловском тракте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Устройства не будут работать час

Фото: unsplash.com

В Барнауле 26 октября из-за ремонта электросетей отключат светофоры на нескольких участках по Павловскому тракту, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 10:00 до 11:00  в районе здания № 49, а также на пересечениях Павловского тракта с улицами Фурманова и Советской Армии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.

новости горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости