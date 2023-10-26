В Барнауле отключат светофоры на Павловском тракте

Устройства не будут работать час

Фото: unsplash.com

В Барнауле 26 октября из-за ремонта электросетей отключат светофоры на нескольких участках по Павловскому тракту, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 10:00 до 11:00 в районе здания № 49, а также на пересечениях Павловского тракта с улицами Фурманова и Советской Армии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что 28 октября в Барнауле начнут разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка.

новости горняк



Источник