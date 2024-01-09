В Барнауле отключили несколько светофоров из-за повреждения в непогоду

Специалисты восстанавливают работоспособность светофорных объектов

Фото: pxhere.com

В Барнауле во вторник, 9 января, временно отключили несколько светофоров, сообщает мэрия.

“В связи с повреждением линий связи и светофорного оборудования из-за неблагоприятных погодных условий”, – пояснили власти.

Светофоры отключены на следующих участках:

проспект Красноармейский – улица Анатолия;

улица Солнечная Поляна – улица Георгия Исакова.

В режиме желтого мигания находятся три светофора:

улица Попова – улица Трактовая;

улица Челюскинцев, 75;

улица Советской Армии, 133б.

В настоящее время специалисты восстанавливают работоспособность светофорных объектов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках.

горняк



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