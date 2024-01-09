В Барнауле отключили несколько светофоров из-за повреждения в непогоду

Специалисты восстанавливают работоспособность светофорных объектов
Фото: pxhere.com
В Барнауле во вторник, 9 января, временно отключили несколько светофоров, сообщает мэрия.
“В связи с повреждением линий связи и светофорного оборудования из-за неблагоприятных погодных условий”, – пояснили власти.
Светофоры отключены на следующих участках:
- проспект Красноармейский – улица Анатолия;
- улица Солнечная Поляна – улица Георгия Исакова.
В режиме желтого мигания находятся три светофора:
- улица Попова – улица Трактовая;
- улица Челюскинцев, 75;
- улица Советской Армии, 133б.
В настоящее время специалисты восстанавливают работоспособность светофорных объектов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках.
горняк
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