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В Барнауле отключили несколько светофоров из-за повреждения в непогоду

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Специалисты восстанавливают работоспособность светофорных объектов

В Барнауле отключили несколько светофоров из-за повреждения в непогоду

Фото: pxhere.com

В Барнауле во вторник, 9 января, временно отключили несколько светофоров, сообщает мэрия.

“В связи с повреждением линий связи и светофорного оборудования из-за неблагоприятных погодных условий”, – пояснили власти.

Светофоры отключены на следующих участках:

  • проспект Красноармейский – улица Анатолия;
  • улица Солнечная Поляна – улица Георгия Исакова.

В режиме желтого мигания находятся три светофора:

  • улица Попова – улица Трактовая;
  • улица Челюскинцев, 75;
  • улица Советской Армии, 133б.

В настоящее время специалисты восстанавливают работоспособность светофорных объектов. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках.

горняк

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