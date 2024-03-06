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В Барнауле откроют еще один магазин натуральных продуктов и блюд “Калина-Малина”

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В Барнауле откроют еще один магазин натуральных продуктов и блюд "Калина-Малина"

“Калина-Малина” / Фото: предоставлено компанией

Сегодня люди все чаще выбирают натуральные продукты. И это понятно, ведь здоровый образ жизни помогает улучшить самочувствие, контролировать вес и сохранить молодость. Теперь вкусную и полезную еду в Барнауле можно купить и в новых магазинах “Калина-Малина”. 6 марта 2024 года в 12:00 состоится торжественное открытие еще одного магазина сети “Калина-Малина” по адресу ул. Власихинская, 97.

“Калина-Малина” – магазины, в которых с заботой относятся к каждому гостю. Здесь стильный интерьер и доброжелательные сотрудники. А еще:

  • витрина натуральных продуктов от сибирских фермеров;
  • еда без добавок, красителей и усилителей вкусов;
  • молочные продукты и кондитерские изделия;
  • свежеиспеченный хлеб;
  • натуральные напитки;
  • огромный выбор мясных и колбасных деликатесов и замороженных полуфабрикатов;
  • продукты гриль на любой вкус.

Магазин полезных продуктов “Калина-Малина” / Фото: предоставлено компанией

В магазинах можно купить и готовые блюда (их более 70 видов): супы, вторые блюда, салаты и полезные перекусы.

Приходите на открытие магазина и познакомьтесь с продукцией лично. А скоро в Барнауле заработает еще несколько магазинов сети. 

Сеть фермерских магазинов “Калина-Малина” Адреса в Барнауле: Власихинская, 97; Антона Петрова, 196ИП Волков А. П.

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новости Локтевский

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