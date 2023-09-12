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В Барнауле открылась первая за Уралом раковарня.Австралийских раков для своего производства фермеры привезли из Астрахани и вынянчивали на специализированной ферме.

ГОРНЯК2201 mins

Для того, чтобы австралийцы выжили, пришлось создать специальные условия – это и отдельные для каждого рака жилища, причём не одно, а целых четыре. И меню из десятка блюд. От каши и овощей, до гаммаруса и рыбы. Сегодня на ферме их уже около полмиллиона.

В искусственно созданной среде ухаживать за ними чрезвычайно сложно. Нужно всегда помнить, к примеру, о температуре воды. Она всегда должна быть тёплой – +28 градусов и не выше, не ниже.

Фермеры приглашают барнаульцев на увлекательные экскурсии. С подробным рассказом и даже дегустацией. Говорят, что австралийские раки на вкус напоминают креветки. А вообще, рассказывает местный шеф-повар, блюд из раков можно приготовить не то, что десятки, а даже сотни.

В планах фермеров выпускать своих раков в озёра края, чтобы местные жители смогли ловить их абсолютно бесплатно.

@vestialtay

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