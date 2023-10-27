В Барнауле открыли Центр общественных объединений на месте заброшенного здания

Теперь его используют для встреч и занятий самодеятельностью ветеранов Ленинского района

Центр общественных объединений / Фото: партия “Единая Россия”

В Ленинском районе Барнаула (ул. Юрина, 206в) 26 октября 2023 года открылся Центр общественных объединений. Его создал депутат АКЗС от “Единой России” и директор ООО “Барнаульский автоцентр КамАЗ” Александр Лисицын.

Еще в 2020 году Александр Лисицын выкупил и начал реставрировать заброшенное здание площадью 500 кв. м, а сейчас передал его в пользование общественным организациям, ветеранским клубам, творческим коллективам и детской школе искусств № 7.

Ранее в здании было ЖЭУ № 28, потом оно принадлежало частному лицу, но со временем пришло в упадок. Местные жители обратились за помощью к Лисицыну, и он выкупил здание у собственника.

“Что создать на этом месте, думал не долго. Часто слышал, что ветеранам Ленинского района не хватает площадок для встреч и занятий самодеятельностью, ТОСам – для проведения праздников, концертов, отчетных конференций, а творческим коллективам – помещений для репетиций. Теперь для них постоянно открыты двери Центра общественных объединений. У нас также работает один из классов детской школы искусств № 7”, ­– рассказал Александр Лисицын.В Центре находится:

10 кабинетов;

лекционный зал;

конференц-зал с проектором.

Все помещения оборудованы мебелью. Здесь же находятся общественные приемные Александра Лисицына и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского, которые представляют интересы жителей Ленинского района Барнаула.





















Открытие Центра общественных объединений / Фото: “Единая Россия”

Александр Лисицын также благоустроил прилегающую территорию: там заасфальтировали площадку, уложили тротуарную плитку, установили ограждение, высадили деревья. Работу продолжат и в следующем году.

На открытии Центра вместе с общественниками и ветеранами Ленинского района были:

председатель АКЗС, секретарь регионального отделения “Единой России” Александр Романенко;

сенатор РФ Наталья Кувшинова;

вице-спикер краевого Заксобрания Денис Голобородько;

глава Ленинского района Евгений Авраменко;

руководитель регионального исполкома “Единой России” Иван Гладких;

депутаты-единороссы Александр Локтев, Игорь Панарин, Анна Ведлер, Максим Кочев, Николай Савинский.

Александр Романенко поблагодарил Александра Лисицына за его работу по поддержке общественных организаций и ветеранов, а председатель Совета ветеранов Ленинского района Тамара Зямина назвала депутата “любимцем Ленинского района”.

горняк



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