28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

В Барнауле открыли Центр общественных объединений на месте заброшенного здания

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Теперь его используют для встреч и занятий самодеятельностью ветеранов Ленинского района

Центр общественных объединений / Фото: партия “Единая Россия”

В Ленинском районе Барнаула (ул. Юрина, 206в) 26 октября 2023 года открылся Центр общественных объединений. Его создал депутат АКЗС от “Единой России” и директор ООО “Барнаульский автоцентр КамАЗ” Александр Лисицын.

Еще в 2020 году Александр Лисицын выкупил и начал реставрировать заброшенное здание площадью 500 кв. м, а сейчас передал его в пользование общественным организациям, ветеранским клубам, творческим коллективам и детской школе искусств № 7.

Ранее в здании было ЖЭУ № 28, потом оно принадлежало частному лицу, но со временем пришло в упадок. Местные жители обратились за помощью к Лисицыну, и он выкупил здание у собственника.

“Что создать на этом месте, думал не долго. Часто слышал, что ветеранам Ленинского района не хватает площадок для встреч и занятий самодеятельностью, ТОСам – для проведения праздников, концертов, отчетных конференций, а творческим коллективам – помещений для репетиций. Теперь для них постоянно открыты двери Центра общественных объединений. У нас также работает один из классов детской школы искусств № 7”, ­– рассказал Александр Лисицын.В Центре находится:

  • 10 кабинетов;
  • лекционный зал;
  • конференц-зал с проектором.

Все помещения оборудованы мебелью. Здесь же находятся общественные приемные Александра Лисицына и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского, которые представляют интересы жителей Ленинского района Барнаула.

Открытие Центра общественных объединений / Фото: “Единая Россия”

Александр Лисицын также благоустроил прилегающую территорию: там заасфальтировали площадку, уложили тротуарную плитку, установили ограждение, высадили деревья. Работу продолжат и в следующем году.

На открытии Центра вместе с общественниками и ветеранами Ленинского района были:

  • председатель АКЗС, секретарь регионального отделения “Единой России” Александр Романенко;
  • сенатор РФ Наталья Кувшинова;
  • вице-спикер краевого Заксобрания Денис Голобородько;
  • глава Ленинского района Евгений Авраменко;
  • руководитель регионального исполкома “Единой России” Иван Гладких;
  • депутаты-единороссы Александр Локтев, Игорь Панарин, Анна Ведлер, Максим Кочев, Николай Савинский.

Александр Романенко поблагодарил Александра Лисицына за его работу по поддержке общественных организаций и ветеранов, а председатель Совета ветеранов Ленинского района Тамара Зямина назвала депутата “любимцем Ленинского района”. 

горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости