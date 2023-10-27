В Барнауле открыли Центр общественных объединений на месте заброшенного здания
Теперь его используют для встреч и занятий самодеятельностью ветеранов Ленинского района
Центр общественных объединений / Фото: партия “Единая Россия”
В Ленинском районе Барнаула (ул. Юрина, 206в) 26 октября 2023 года открылся Центр общественных объединений. Его создал депутат АКЗС от “Единой России” и директор ООО “Барнаульский автоцентр КамАЗ” Александр Лисицын.
Еще в 2020 году Александр Лисицын выкупил и начал реставрировать заброшенное здание площадью 500 кв. м, а сейчас передал его в пользование общественным организациям, ветеранским клубам, творческим коллективам и детской школе искусств № 7.
Ранее в здании было ЖЭУ № 28, потом оно принадлежало частному лицу, но со временем пришло в упадок. Местные жители обратились за помощью к Лисицыну, и он выкупил здание у собственника.
“Что создать на этом месте, думал не долго. Часто слышал, что ветеранам Ленинского района не хватает площадок для встреч и занятий самодеятельностью, ТОСам – для проведения праздников, концертов, отчетных конференций, а творческим коллективам – помещений для репетиций. Теперь для них постоянно открыты двери Центра общественных объединений. У нас также работает один из классов детской школы искусств № 7”, – рассказал Александр Лисицын.В Центре находится:
- 10 кабинетов;
- лекционный зал;
- конференц-зал с проектором.
Все помещения оборудованы мебелью. Здесь же находятся общественные приемные Александра Лисицына и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского, которые представляют интересы жителей Ленинского района Барнаула.
Открытие Центра общественных объединений / Фото: “Единая Россия”
Александр Лисицын также благоустроил прилегающую территорию: там заасфальтировали площадку, уложили тротуарную плитку, установили ограждение, высадили деревья. Работу продолжат и в следующем году.
На открытии Центра вместе с общественниками и ветеранами Ленинского района были:
- председатель АКЗС, секретарь регионального отделения “Единой России” Александр Романенко;
- сенатор РФ Наталья Кувшинова;
- вице-спикер краевого Заксобрания Денис Голобородько;
- глава Ленинского района Евгений Авраменко;
- руководитель регионального исполкома “Единой России” Иван Гладких;
- депутаты-единороссы Александр Локтев, Игорь Панарин, Анна Ведлер, Максим Кочев, Николай Савинский.
Александр Романенко поблагодарил Александра Лисицына за его работу по поддержке общественных организаций и ветеранов, а председатель Совета ветеранов Ленинского района Тамара Зямина назвала депутата “любимцем Ленинского района”.
горняк
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