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В Барнауле открыли мемориальную доску тренеру Геннадию Смертину

редактор01 mins

На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие друзья семьи и ее члены: жена Антонина Васильевна и двое сыновей Алексей и Евгений

Фото: Алина Богомолова

В Барнауле открыли мемориальную доску тренеру Геннадию Смертину. Корреспонденты amic.ru побывали на торжественном мероприятии, которое состоялось возле дома на улице Панфиловцев, 25. 

На мероприятии собрались все поклонники барнаульского футбола, а также жители дома, соседи Смертина. Кроме того, посетили открытие друзья семьи и ее члены: жена Антонина Васильевна и двое сыновей Алексей и Евгений.

Антонина Васильевна отметила, что он был действительно народным тренером, “от Бога”. Это и подтолкнуло его к идеи воспитать своих сыновей футболистами.

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