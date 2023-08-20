В Барнауле открыли памятник летчику, повторившему подвиг Гастелло

Он находится на территории Барнаульского юридического института, где раньше располагалось летное училище

Фото: “Катунь24”

20 августа в Барнауле торжественно открыли памятники Герою Советского Союза Константину Павлюкову и Герою Российской Федерации Александру Антонову. Об этом сообщает “Катунь 24”.

И Павлюков, и Антонов — выпускники Барнаульского летного училища. Последний повторил подвиг знаменитого летчика Николая Гастелло — во время выполнения боевой задачи на Донбассе направил горящий самолет СУ-24М на бронетанковую колонну техники под Бахмутом в Донецкой области.

Павлюков же совершил свой подвиг в Афганистане. Во время выполнения боевого задания его самолет сбили — летчику пришлось катапультироваться. Его начали обстреливать с земли — он сорвал чеку и погиб.

Памятники находятся на территории Барнаульского юридического института, где раньше располагалось летное училище.

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