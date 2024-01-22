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В Барнауле открыли штаб поддержки кандидата в президенты России Владислава Даванкова

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Основная миссия общественного штаба – это сбор “тысячи идей” об улучшении страны

В Барнауле открыли штаб поддержки кандидата в президенты России Владислава Даванкова

Фото: партия “Новые люди”

В Барнауле открылся штаб общественной поддержки единого кандидата в президенты от “Новых людей” и “Партии роста”, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Штаб расположился по адресу: ул. Молодежная, 4. Здесь будут принимать обращения людей, проводить лекции и работать над предвыборной программой.

Открыли штаб руководитель регионального отделения партии “Новые люди”, депутат Барнаульской думы Никита Федюнин совместно со сторонниками партии.

Одновременно открылись 66 штабов в разных регионах России. Большую часть из них Владислав Даванков посетит в рамках предвыборной кампании.

До конца января штабы общественной поддержки Владислава Даванкова заработают в 76 регионах. Курирует работу штабов депутат Госдумы, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Как говорят “Новые люди”, основная миссия общественных штабов – это сбор “тысячи идей” об улучшении страны, которые станут основой программы ее развития.

Эти предложения уже поступают как в электронном виде через сайт “Новых людей”, так и напрямую от жителей на встречах кандидата с избирателями. Сотрудники штаба будут обрабатывать поступающие обращения и находить пути их решения, пояснили “Новые люди”.

“Мы уже получили и обработали три тысячи обращений. Часть из них касается точечных проблем, другие – глобальных вопросов, связанных с ЖКХ, медициной, образованием и другими сферами. Некоторые предложения войдут в итоговую предвыборную программу, которую мы презентуем в конце января. Их мы обсуждаем и в общественных штабах, и во время моих поездок по стране”, – сказал Владислав Даванков.

В Барнауле штаб будет работать с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:00. Перерыв на обед: с 13:00 до 13:30. Контактный телефон: 8 (906) 966-16-69.

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