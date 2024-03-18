В Барнауле парень дождался момента и завладел обручальным кольцом коллеги

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: кадр из фильма “Властелин колец”
В Алтайском крае задержали молодого человека, укравшего у коллеги портмоне и обручальное кольцо, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 49-летний сотрудник одного из барнаульских предприятий, у которого из шкафчика в раздевалке пропало портмоне с 4 тыс. руб. и золотым обручальным кольцом.
“Раздевалка на ключ не закрывалась. Материальный ущерб потерпевший оценил в 40 тысяч рублей”, – рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали ранее не судимого 21-летнего коллегу барнаульца. Молодой человек свою вину отрицать не стал и признался в содеянном.
“Полицейские изъяли золотое кольцо, однако денежные средства к моменту задержания он успел потратить на личные нужды”, – отметили в МВД.
Парню грозит до пяти лет лишения свободы за “кражу с причинением значительного ущерба”.
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