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В Барнауле полицейские поймали двух закладчиков. Одному из них 16 лет

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В отношении подозреваемых завели уголовные дела

В Барнауле полицейские поймали двух закладчиков. Одному из них 16 лет

Автомобиль полиции / Фото: unspash.com

В Барнауле полицейские задержали двух парней 16 и 18 лет, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.

В поисках легких денег товарищи решили попробовать себя в роли наркокурьеров: в ноябре 2023 года устроились в нелегальный интернет-магазин, получили от него крупную партию “синтетики” и начали распространять закладки.

Однако вскоре на ребят вышли правоохранители: на территории Железнодорожного района города они нашли пять свертков, а затем задержали и молодых людей.

По местам жительства горожан полицейские изъяли более 160 граммов метилэфедрона, а также весы, упаковку, банковские карты и телефоны. В отношении парней возбудили уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Горняк22

Источник

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