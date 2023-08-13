В Барнауле полицейские задержали четырех человек, подозреваемых в сбыте наркотических средств

При задержании у подозреваемых 1990, 1971, 1986 и 1980 годов рождения были обнаружены медицинские препараты, содержащие сильнодействующие средства, бланки медицинских рецептов, печати.

Установлено, что задержанные изготавливали поддельные бланки рецептов на сильнодействующие медицинские препараты, после чего приобретали их в аптеках на территории Алтайского края. В последствии приобретённые препараты сбывались в среде наркозависимых.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.