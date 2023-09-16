В Барнауле полицейские задержали мужчину, избившего водителя скорой помощи

История с избиением барнаульского водителя скорой помощи получила справедливое продолжение.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что сотрудники полиции по горячим следам смогли установить личность предполагаемого подозреваемого, задержали его и доставили в пункт полиции для разбирательства. Им оказался мужчина 1987 года рождения.

Напомним, что инцидент произошел в краевой столице в ночь с 14 на 15 сентября. Двое мужчин избили водителя скорой помощи, приехавшего к ним на вызов.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинения вреда здоровью пострадавшего. По ее результатам будет принято решение.

Отметим, что задержанному может грозить лишение свободы до 4 лет.