В Барнауле полицейские задержали мужчину, избившего водителя скорой помощи
История с избиением барнаульского водителя скорой помощи получила справедливое продолжение.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю рассказали, что сотрудники полиции по горячим следам смогли установить личность предполагаемого подозреваемого, задержали его и доставили в пункт полиции для разбирательства. Им оказался мужчина 1987 года рождения.
Напомним, что инцидент произошел в краевой столице в ночь с 14 на 15 сентября. Двое мужчин избили водителя скорой помощи, приехавшего к ним на вызов.
В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинения вреда здоровью пострадавшего. По ее результатам будет принято решение.
Отметим, что задержанному может грозить лишение свободы до 4 лет.