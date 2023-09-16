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В Барнауле полицейские задержали мужчину, избившего водителя скорой

ГОРНЯК2201 mins

Правоохранители проводят проверку

Фото: amic.ru

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении 55-летнего водителя скорой помощи, сообщили в краевом МВД.

15 сентября в 01:40 в пункт полиции “Докучаево” поступило сообщение от пострадавшего о том, что ему причинили телесные повреждения. Стражи порядка установили личность предполагаемого 36-летнего злоумышленника.

“По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести причинения вреда здоровью пострадавшего, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение”, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что в станции скорой медицинской помощи сообщали, что шофера побили двое мужчин, оба были пьяны. Все началось с того, что медики получили вызов на травму у горожанина. Пока фельдшеры помогали пострадавшему, его друг набросился на водителя и стал его бить. Через некоторое время к избиению присоединился и сам больной.

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