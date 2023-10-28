В Барнауле пожаловались на часть вентиляции, которая может рухнуть с крыши дома
По словам местной жительницы, вопрос с демонтажем конструкции решается очень долго
Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась на огромную часть вентиляции, которая лежит на крыше дома № 32 по ул. Эмилии Алексеевой и создает опасность для людей.
“Видно, что она может упасть в любой момент на детскую площадку”, – приводит ее слова Barnaul 22.
Также женщина добавила, что при ветре конструкция двигается и гремит, однако вопрос о демонтаже решается “очень долго”.
новости горняк
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