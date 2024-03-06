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В Барнауле продлили перекрытие улицы Красный Текстильщик до конца марта

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Работы на участке затянулись из-за февральских морозов

В Барнауле продлили перекрытие улицы Красный Текстильщик до конца марта

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

В Барнауле до 29 марта продлили перекрытие улицы Красный Текстильщик из-за затянувшейся модернизации канализационного коллектора.

Движение перекрыто по всей ширине проезжей части от дома № 109 по ул. Красный Текстильщик до дома № 63 по ул. Антона Петрова с начала января.

Работы должны были завершить в конце февраля, но из-за аномальных морозов дедлайн в итоге перенесли на месяц, сообщили в мэрии.

горняк

Источник

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