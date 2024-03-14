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В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе № 75

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По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а образовательный процесс проходит в штатном режиме

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе № 75

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Комитет по образованию администрации Барнаула прокомментировал информацию о текучке персонала в школе № 75. Там отметили, что образовательное учреждение укомплектовано учителями и другими работниками.

Ранее издание “Банкфакс” сообщило, что из школы за последние два года уволились около 80% педагогов из старого коллектива и большое количество новичков. На это пожаловались родители школьников, которые считают, что происходящее сказывается на качестве образовательного процесса.

В комитете опровергли нехватку учителей. По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а образовательный процесс проходит в штатном режиме. Доля педагогических работников со стажем в школе более пяти лет составляет 72% от числа педагогов. Кроме того, в школе работают семь молодых специалистов, которым помогают наставники.

“Ротация педагогических кадров в школе № 75 находится на уровне среднегородских показателей”, – добавили в комитете. Также там отметили и рост качества знаний обучающихся в последние два года на 5,9%.

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