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В Барнауле пропал 44-летний мужчина

редактор01 mins

Местонахождение Дениса Бессонова неизвестно с 8 августа

В Барнауле ищут 44-летнего Дениса Бессонова, который пропал 8 августа. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт”.

Приметы мужчины: рост около 165-170 см, худощавое телосложение, темные волосы, голубые глаза. Был одет в разноцветную футболку, черные шорты, шлепки и кепку.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении барнаульца, просят сообщать по телефону горячей линии поискового отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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