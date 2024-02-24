В Барнауле пропала блондинка в светло-голубой куртке

Ее местонахождение неизвестно с 20 февраля

Изображение: vk.com/la_altay

В Барнауле пропала 31-летняя Инна Кокоулина, сообщает “ЛизаАлерт”.

Местонахождение женщины неизвестно с 20 февраля.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, светлые волосы, зеленые глаза.

Предположительно, может быть одета в светло-голубую куртку, голубые джинсы, белые шарф и сапоги, а также в коричневую шапку.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

город Горняк



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