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В Барнауле пропала блондинка в светло-голубой куртке

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Ее местонахождение неизвестно с 20 февраля

В Барнауле пропала блондинка в светло-голубой куртке

Изображение: vk.com/la_altay

В Барнауле пропала 31-летняя Инна Кокоулина, сообщает “ЛизаАлерт”.

Местонахождение женщины неизвестно с 20 февраля.

Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, светлые волосы, зеленые глаза. 

Предположительно, может быть одета в светло-голубую куртку, голубые джинсы, белые шарф и сапоги, а также в коричневую шапку.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

город Горняк

Источник

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