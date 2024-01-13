В Барнауле разбили новый белорусский трамвай до выхода на линию

Починят транспорт за счет “Горэлектротранса”

Фото: “В курсе 22”

В Барнауле случайно повредили новый белорусский трамвай, который еще даже не вышел на линию. Об этом сообщили в телеграм-канале городского Муниципального центра управления (МЦУ) со ссылкой на “Горэлектротранс”.

“12 января при выполнении маневровых работ буксируемым вагоном незначительно был поврежден вагон белорусского трамвая. В настоящее время он передан специалистам предприятия для проведения ремонтных работ. Транспорт починят за счет “Горэлектротранса”, запчасти есть. После восстановления трамвай будет выпущен на линию для перевозки пассажиров”, – рассказали в МЦУ.

Также уточнили, что новые белорусские трамваи передали в собственность “Горэлектротранса” 12 января. На предприятие поступили необходимые документы и сейчас идет постановка транспорта на баланс.

На следующей неделе специалисты проведут техосмотр новых вагонов, также запланировано страхование, обкатка и стажировка водителей. После этих процедур трамваи будут готовы к выходу на маршруты.

В 2023 году краевые власти купили для Барнаула десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация, поэтому техника постепенно поступала в течение года. Также ожидалось, что новые трамваи начнут ходить еще в мае. Однако у подрядчика возникли проблемы с деталями. Потом сроки переносили на осень и конец 2023 года.

новости Локтевский



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