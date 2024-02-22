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Ведущая праздников в Горняке

В Барнауле самые дорогие подарки мужчинам на 23 Февраля дарят сами мужчины

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В этот день барнаульцы чаще всего поздравляют отцов, мужей, братьев и сыновей

В Барнауле самые дорогие подарки мужчинам на 23 Февраля дарят сами мужчины

Мужчина готовит подарок / Фото: unsplash.com

Жители Барнаула в среднем потратят на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 рублей, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

“23 Февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины – отцов, сыновей и братьев”, – выяснили социологи.

На подарки женщины в среднем потратят 3000 рублей, а мужчины – 4300 рублей. В итоге среднестатистический житель Барнаула потратит на сюрпризы 3600 рублей.

Стоит отметить, что 22% женщин и 62% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на 23 Февраля.

Опрос проведен с 2 по 12 февраля 2024 года среди представителей экономически активного населения Барнаула.

новости Алтайский

Источник

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