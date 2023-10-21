21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

СВО
Искусственные коралловые рифы могут заменить потерянные из-за климата кораллы
СВО
Россия инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
Новости Алтай
Очевидцы: в Барнауле девушка сбила школьника на переходе и уехала
Новости Алтай
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Новости Алтай
В Алтайском крае в аварии с КамАЗом погибла женщина
Новости Алтай
В Барнауле двух наркозакладчиков высадили из такси и задержали

Коллекция категорий

Бизнес215 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2200 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество490 Новости
Объявления82 Новости
Политика464 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

В Барнауле снимают буквы “Барнаул – город орденоносный” с дома на Красноармейском

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Судьбу надписи после демонтажа определят вместе с горожанами

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле начался демонтаж букв “Барнаул – город орденоносный” с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118, рассказали в телеграм-канале мэрии.

Конструкцию решили убрать из-за ее аварийного состояния, поскольку в текущем виде она может создавать угрозу горожанам.

Работы выполняет специализированная организация, их завершат в пятидневный срок.

Дальнейшую судьбу конструкции определят совместно с горожанами, общественниками, ветеранским движением и депутатами, отмечал мэр Вячеслав Франк.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости