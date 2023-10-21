В Барнауле снимают буквы “Барнаул – город орденоносный” с дома на Красноармейском

Судьбу надписи после демонтажа определят вместе с горожанами

















Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле начался демонтаж букв “Барнаул – город орденоносный” с крыши дома на проспекте Красноармейском, 118, рассказали в телеграм-канале мэрии.

Конструкцию решили убрать из-за ее аварийного состояния, поскольку в текущем виде она может создавать угрозу горожанам.

Работы выполняет специализированная организация, их завершат в пятидневный срок.

Дальнейшую судьбу конструкции определят совместно с горожанами, общественниками, ветеранским движением и депутатами, отмечал мэр Вячеслав Франк.

город Горняк



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