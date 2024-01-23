В Барнауле усилят обработку тротуаров от наледи

Барнаульцев просят быть внимательными и аккуратными на скользких улицах

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Барнаульские дорожники усилили обработку улиц от гололеда. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

“В связи с образовавшейся наледью на городских тротуарах из-за частых перепадов температур и выпадения не характерных для зимнего периода осадков в виде дождя и мокрого снега МБУ “Автодорстрой” усилит работу по обработке тротуаров”, – сказано в сообщении.

На некоторых улицах будут убирать снег и сбивать наледь, на других – обрабатывать поверхности реагентами.

Днем по городу будут работать 73 единицы техники и 121 дорожный рабочий.

Горожан просят быть внимательными и аккуратными на скользких улицах.

Горняк22



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