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В Барнауле утром 7 марта образовались большие пробки

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Медленнее всего машины едут по Павловскому и Змеиногорскому трактам

В Барнауле утром 7 марта образовались большие пробки

Пробка на Красноармейском утром 7 марта / Фото: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 7 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:12 самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Кутузова и Власихинской. Помимо этого, транспорт медленно едет по Балтийской, Попова, Юрина, Матросова, шоссе Ленточный бор и некоторым другим участкам. Собирается в том числе пробка на проспекте Красноармейском сторону Строителей — здесь произошло ДТП в районе пересечения с улицей Молодежной.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле до нуля градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

новости Локтевский

Источник

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