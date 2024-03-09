В Барнауле восстановили движение по участку улицы Антона Петрова

Проезд был ограничен из-за работ на канализационном коллекторе
Дорожные работы / Фото: unsplash.com
В Барнауле восстановили движение транспорта по нечетной стороне улицы Антона Петрова в районе Малаховского кольца, сообщили в мэрии.
Открытие проезда связано с заверешением работ на канализационном коллекторе в районе дома № 219 по улице Антона Петрова.
“Ограничения в движении автотранспорта , введенные на период производства работ, сняты”, — говорится в сообщении.
Ранее сообщили, что перекрытие улицы Красный Текстильщик из-за затянувшейся модернизации канализационного коллектора продлили до 29 марта.
новости Локтевский
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