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Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле восстановили движение по участку улицы Антона Петрова

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Проезд был ограничен из-за работ на канализационном коллекторе

В Барнауле восстановили движение по участку улицы Антона Петрова

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

В Барнауле восстановили движение транспорта по нечетной стороне улицы Антона Петрова в районе Малаховского кольца, сообщили в мэрии.

Открытие проезда связано с заверешением работ на канализационном коллекторе в районе дома № 219 по улице Антона Петрова.

“Ограничения в движении автотранспорта , введенные на период производства работ, сняты”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщили, что перекрытие улицы Красный Текстильщик из-за затянувшейся модернизации канализационного коллектора продлили до 29 марта.

новости Локтевский

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