В Барнауле восстановили движение трамваев по прежним маршрутам после аварии

По измененным схемам ездили трамваи № 2, 7 и 10

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле восстановили движение трамваев № 2, 7 и 10, маршруты которых временно изменялись из-за аварии на улице Антона Петрова.

“Движение трамваев по установленным маршрутам восстановлено”, – рассказали в мэрии.

Работы на месте возникновения аварии вели сотрудники “Горэлектротранса”. В чем именно заключалась авария и на каком участке улицы она была, в пресс-службе администрации не уточнили. Пользователи картографических сервисов однако утром писали, что работы велись на пересечении с улицей Попова.

Горняк22



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