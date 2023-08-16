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В Барнауле возобновили продажу и пополнение транспортных карт для учащихся

редактор01 mins

Для улучшения ситуации в отрасли и повышения качества обслуживания принимаются социально ориентированные решения

Фото amic.ru

C 15 августа на территории Барнаула возобновили продажу и пополнение школьных и студенческих транспортных карт. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Власти напомнили, что для улучшения ситуации в отрасли и повышения качества обслуживания принимаются социально ориентированные решения. В частности, в 2023 году отменили тарифные зоны – это снизило стоимость проезда на отдельных маршрутах. Кроме того, с прошлого года школьники имеют льготы на проезд не только в электротранспорте, но и в автобусах.

Также губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил расширить возможность получить льготный проезд и тем ученикам, которые обучаются по форме семейного и самообразования. Средства на это выделили из бюджета Барнаула.

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