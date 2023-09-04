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В Барнауле временно перекроют участки улиц Христенко и Песчаной

ГОРНЯК2201 mins

Участников дорожного движения призвали сохранять внимание при езде

Фото: unsplash.com

В Барнауле в сентябре перекроют участки дорог по улицам Песчаная и Христенко. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Ограничения на проезд связаны с работами по строительству тепловых сетей. Они затронут следующие участки:

  • с 09:00 5 сентября до 21:00 11 сентября будет закрыто движение по всей ширине проезжей части улицы Песчаной в районе дома №26;
  • С 09:00 8 сентября до 21:00 15 сентября движение будет перекрыто на улице Христенко в районе дома №2.

Участников дорожного движения призвали сохранять внимание при проезде участков дороги и по возможности заранее выбирать удобные маршруты объезда заблокированных улиц. 

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