В Барнауле временно перекроют участки улиц Христенко и Песчаной

Участников дорожного движения призвали сохранять внимание при езде

Фото: unsplash.com

В Барнауле в сентябре перекроют участки дорог по улицам Песчаная и Христенко. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Ограничения на проезд связаны с работами по строительству тепловых сетей. Они затронут следующие участки:

с 09:00 5 сентября до 21:00 11 сентября будет закрыто движение по всей ширине проезжей части улицы Песчаной в районе дома №26;

С 09:00 8 сентября до 21:00 15 сентября движение будет перекрыто на улице Христенко в районе дома №2.

Участников дорожного движения призвали сохранять внимание при проезде участков дороги и по возможности заранее выбирать удобные маршруты объезда заблокированных улиц.

Источник