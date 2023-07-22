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В Барнауле заделали огромную дыру в асфальте на улице Аванесова

редактор01 mins

С последствиями провала рабочие боролись с 21 июля

Фото: amic.ru

В Барнауле заделали провал на улице Аванесова, из-за которого с 21 июля на участке было организовано реверсивное движение.

Как передает корреспондент amic.ru, дорогу для проезда открыли здесь в 11 часов –рабочие ждали, пока застынет новый асфальт на месте дыры.

Обновлено в 11:57. В мэрии нашему агентству уточнили, что проезд по участку пока остается закрытым. Как только движение по нему возобновят, администрация сразу же об этот сообщит.

Напомним, 21 июля на участке образовалась огромная дыра в асфальте из-за промыва коллектора. С последствиями разбирались сотрудники водоканала. Из-за произошедшего четную сторону улицы Аванесова закрывали для ремонта.

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