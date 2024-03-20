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В Барнауле заделали ямы на проспекте Ленина

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Аналогичные работы также провели на улице Власихинской

В Барнауле заделали ямы на проспекте Ленина

Ремонт дорог в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле починили холодным асфальтом участки дорог на проспекте Ленина, сообщает мэрия.

В начале недели работы прошли на пересечениях с улицами Чкалова, Гоголя, проспектом Строителей. Кроме того, проезжую часть привели в порядок на Власихинской.

В общей сложности с начала ремонтного сезона холодным асфальтом отремонтировали порядка 690 квадратных метров локальных участков дорог.

новости Локтевский

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