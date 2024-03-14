реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле задержали трех новосибирцев, приехавших распространять наркотики

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Молодых людей заключили под стражу

В Барнауле задержали трех новосибирцев, приехавших распространять наркотики

Автомобиль, на котором приехали новосибирцы / Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле задержали трех молодых людей с крупной партией героина и метадона, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне ночью на проспекте Калинина правоохранители остановили автомобиль Kia Rio, в котором находились водитель и два пассажира – молодые люди 22, 28 и 30 лет.

“В ходе проверки документов и досмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли несколько упаковочных пакетов с неизвестным веществом, а часть свертков с неизвестным содержимым была спрятана в пустых сигаретных пачках”, – рассказали в ведомстве.

Проведенное в дальнейшем исследование показало, что в свертках находился метадон, общий вес которого составил 21 грамм, а также 35 граммов героина.

Задержанные проживают в Новосибирске, в Барнаул они приехали для сбыта наркотических средств через тайники. Всех заключили под стражу.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

ВСУ обстреляли белгородский Грайворон, пострадал человек

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото Один…

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища…

Запорожскую АЭС. Архивное фото Украинские войска попытались атаковать объект критической…

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до…

Последствия атаки ВСУ на Белгород. 14 марта 2024 Число пострадавших…

В Петербурге задержали подростка, работавшего на украинские кол-центры

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подростка, который отвечал за подмену номеров…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp