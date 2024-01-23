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В Барнауле зафиксирован рекорд по потреблению электроэнергии

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Ранее рекордным по потреблению энергии считался декабрь 2022 года

В Барнауле зафиксирован рекорд по потреблению электроэнергии

Барнаул в огнях / Фото: Павел Филатов

В декабре 2023 года в группе точек поставки АО “Барнаульская горэлектросеть” зафиксирован исторический максимум по потреблению электроэнергии, который составил 162,8 млн кВт∙ч за месяц. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании. Отмечают, что новый рекорд на 3,8 млн кВт∙ч выше предыдущего максимума, зарегистрированного в декабре 2022 года.

Также в декабре, 13-го числа, были зафиксированы часовой и суточный максимумы: часовое потребление с 11:00 до 12:00 местного времени составило 303,8 МВт, а суточное – чуть более 6 млн кВт∙ч.

АО “Барнаульская горэлектросеть” – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Алтайского края. Компания обслуживает 248 тысяч физических и около 7 тысяч юридических лиц.

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