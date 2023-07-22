В барнаульском поселке начали устанавливать фонари

Освещение появится по переулку Привокзальному

Фото: barnaul.org

В Барнауле начали делать освещение в пригородном поселке Ягодном, сообщает мэрия.

Протяженность новой линии составит более 300 метров – она будет расположена по переулку Привокзальному на участке от улицы Центральной до дома № 8.

Сейчас подрядчик “Альфа-Энерго” уже ставит железобетонные опоры, затем – установит провода и светильники.

Завершить работы планируется до середины сентября. На них выделили около 470 тысяч рублей, включая софинансирование жителей поселка.

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