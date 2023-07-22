ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
В Telegram появилась функция сторис
Образование
Советник директора Анастасия Розенкова отмечена отличительным знаком и сертификатом межгосударственного экспертного совета
Общество
Путин прокомментировал ход спецоперации на совещании Совбеза
Общество
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых
Общество
Российские управляющие компании обяжут создать специальные счета для оплаты коммунальных услуг
Общество
В Барнауле до конца августа продлили перекрытие части улицы Веры Кащеевой

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье76 News
Новости Алтай139 News
Новости Горняк61 News
Образование60 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика76 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

В барнаульском поселке начали устанавливать фонари

редактор01 mins

Освещение появится по переулку Привокзальному

Фото: barnaul.org

В Барнауле начали делать освещение в пригородном поселке Ягодном, сообщает мэрия.

Протяженность новой линии составит более 300 метров – она будет расположена по переулку Привокзальному на участке от улицы Центральной до дома № 8. 

Сейчас подрядчик “Альфа-Энерго” уже ставит железобетонные опоры, затем – установит провода и светильники.

Завершить работы планируется до середины сентября. На них выделили около 470 тысяч рублей, включая софинансирование жителей поселка.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News