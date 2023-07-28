В барнаульском Ягодном установили уличные фонари

На них потратили 470 тысяч рублей

Фото: мэрия Барнаула

В барнаульском поселке Ягодном зажглись новые уличные фонари.

Как сообщили в мэрии, 13 светильников освещают участок переулка Привокзальный от дома № 8 до улицы Центральной.

“Это стало возможным благодаря участию жителей в краевом проекте поддержки местных инициатив. Длина новой линии освещения более 300 метров, на установку потратили 470 тысяч рублей”, – пояснили в горадминистрации.

Уточняется, что новая линия освещения обеспечит безопасное движения машин и пешеходов в темное время суток к ж/д станции “Ядринцево”.

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