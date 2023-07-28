В барнаульском Ягодном установили уличные фонари
На них потратили 470 тысяч рублей
Фото: мэрия Барнаула
В барнаульском поселке Ягодном зажглись новые уличные фонари.
Как сообщили в мэрии, 13 светильников освещают участок переулка Привокзальный от дома № 8 до улицы Центральной.
“Это стало возможным благодаря участию жителей в краевом проекте поддержки местных инициатив. Длина новой линии освещения более 300 метров, на установку потратили 470 тысяч рублей”, – пояснили в горадминистрации.
Уточняется, что новая линия освещения обеспечит безопасное движения машин и пешеходов в темное время суток к ж/д станции “Ядринцево”.