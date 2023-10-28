В барнаульском Затоне начали строить газопровод протяженностью 33 км
Подключиться к голубому топливу сможет каждое домовладение микрорайона
Фото: правительство Алтайского края
В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов.
Как отметили в правительстве Алтайского края, это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.
Причем из-за водоохранной зоны и высоких грунтовых вод основные работы производят методом горизонтально-направленного бурения – коммуникации будут находиться под землей.
Реализации проекта способствовала программа социальной догазификации, объявленная президентом.
город Горняк
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