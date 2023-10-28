28.10.2023

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В барнаульском Затоне начали строить газопровод протяженностью 33 км

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Подключиться к голубому топливу сможет каждое домовладение микрорайона

Фото: правительство Алтайского края

В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов.

Как отметили в правительстве Алтайского края, это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.

Причем из-за водоохранной зоны и высоких грунтовых вод основные работы производят методом горизонтально-направленного бурения – коммуникации будут находиться под землей.

Реализации проекта способствовала программа социальной догазификации, объявленная президентом.

город Горняк

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