Многоквартирному дому на проспекте Ленина было уже более 70 лет. Ранее, в 2020 году, его признали аварийным и подлежащим сносу

В Железнодорожном районе Барнаула снесли аварийный дом на проспекте Ленина, 129, сообщает пресс-служба городской администрации.

Двухэтажный многоквартирный дом был введен в эксплуатацию в 1950 году. А в 2020 году его признали аварийным. В итоге дом расселили по городской программе “Барнаул – комфортный город”.

Напомним, что в 2023 году в Железнодорожном районе снесли 20 аварийных многоквартирных домов. В 2024 году эта работа продолжается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле произошел пожар в аварийном доме на улице 2-й Строительной, 42. Проведенная экспертиза показала, что дом непригоден для проживания. В границах дома ввели режим повышенной готовности.

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