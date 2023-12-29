В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

Как известно, глава нашего государства Владимир Путин объявил следующий 2024 год Годом семьи. Тем самым он расставил важные приоритеты – государственная политика будет направлена на защиту и сохранение традиционных ценностей. А многие женихи и невесты в Алтайском крае вступили в брак накануне нового года. Некоторые выбрали еще и красивую дату – 23.12.23. Только во Дворце бракосочетания в Барнауле в этот день официальными супругами стали 15 пар. Журналисты «АП» наблюдали, как это было.

Не просто красивая церемония

Еще до начала регистраций, запланированных на субботний день, у Дворца бракосочетания стали собираться нарядные женщины и мужчины, парковаться украшенные шариками и прочей свадебной атрибутикой машины. И словно в самом воздухе ощущался некий аромат романтики…

В коридорах дворца уже готовились к церемонии жених и невеста, гости. Было заметно общее радостное волнение. А когда, наконец, пригласили в зал, где собственно и рождаются семьи, первую пару, чувствовалось, насколько серьезно все настроены. Участники торжества заняли свои места, и ведущий специалист отдела ЗАГС Дворца бракосочетания Алла Моржакова произнесла:

– Уважаемые жених и невеста, дорогие Андрей и Анастасия. В жизни каждого человека есть моменты, которые мы бережно храним в своей памяти. Сегодня день рождения вашей семьи. Никто не принуждает к вступлению в брак, но, вступив в него, вы должны принять его высокие моральные правила… Я обязана узнать, является ли ваше решение взаимным.

Молодожены произнесли заветное «да», обменялись кольцами, им тут же был вручен их первый общий документ – свидетельство о заключении брака.

Проверенные отношения

Поздравляли Андрея и Анастасию, которым была присвоена общая фамилия Тагильцевы, родители и гости, которых, кстати, пришло много как со стороны жениха, так и со стороны невесты. Все они общались между собой, и складывалось впечатление, что стали родней не сегодня, а задолго до этого. Вот уж и правда, видимо, браки заключаются на небесах.

– Мы с Андреем познакомились более двух лет назад, сначала переписывались в соцсетях, – поделилась с «АП» своей историей Анастасия. – Потом увиделись, общались в одной компании, поняли, что нужны друг другу. Да и наши родители как-то быстро нашли общий язык. Все замечательно…

Анастасии 21 год, она уроженка Барнаула, работает товароведом. Андрею 25 лет, он приехал из Заринска, служит в силовой структуре. По словам молодоженов, они очень любят детей. Но пока не готовы сказать, насколько большую хотят семью.

Красивую дату Андрей и Анастасия выбрали, когда подали заявление о вступлении в брак в ноябре.

Другая пара – Дмитрий и Ирина из Ключевского района, чья общая фамилия теперь Кравчук. Они учились в одной школе, дружили несколько лет.

– Очень хотелось, чтобы наша свадьба прошла красиво, во Дворце бракосочетания, – рассказывает Ирина. – Мы подали заявление за несколько месяцев, еще в начале июня. Дата – 23.12.23 – тоже показалась нам вполне подходящей.

Ирине 24 года, она освоила профессию юриста, теперь учится по специальности «муниципальное управление». Дмитрий механизатор, водитель. Сейчас водит «КамАЗ».

Каждая пара индивидуальна

По словам ведущего специалиста отдела ЗАГС Дворца бракосочетания Аллы Моржаковой, в преддверии Нового года, у нарядной елки да еще и в красивую дату, поздравлять молодоженов еще радостнее, чем обычно.

От того, что необходимо провести торжество для целых пятнадцати пар за один день, по словам Аллы Моржаковой, она ничуть не устает.

– Мы же говорим «здравствуйте» каждому человеку с разной интонацией, отношением, – отмечает Алла Михайловна. – Для меня каждая пара индивидуальна, хотя произношу я одни и те же слова. Я не чувствую какого-либо потока что ли, рутины. Здесь только положительные эмоции. Вот у первых молодоженов было много гостей. Это отрадно. Сегодня, к сожалению, идет тенденция к уменьшению количества гостей. Если в советские годы собирались большими кланами на свадьбы, сейчас, видимо, в связи с изменениями нашей социальной жизни, они становятся компактными, камерными. Приходит только самый узкий круг. А нам очень приятно, когда в зале не одно поколение. Сам Дворец бракосочетания для этого предусмотрен. Зданию уже 145 лет. А дворец здесь разместился 40 лет назад. Представители многих поколений здесь женились. Была пара, которая отмечала 50 лет совместной жизни у нас, и у них есть дети, которые регистрировали брак в нашем дворце, и внуки тоже планируют.

Добрая традиция

На предновогодней неделе, что радует, также отмечались юбилейные свадьбы. Например, 27 декабря 2023 года в отделе ЗАГС № 1 по Барнаулу управления юстиции Алтайского края состоялось торжественное чествование супружеской пары – Михаила Васильевича и Любови Ивановны Шевцовых.

Встретились они весной 1972 года. Спустя год, 31 декабря 1973 года, супруги зарегистрировали брак в Семипалатинске Восточно-Казахстанской области. Они тогда удивили родных и близких необычной датой регистрации, выбранной в канун Нового года. Но она была для них как символ новой и обязательной счастливой супружеской жизни.

Любовь Ивановна по образованию модельер обуви, но так сложилась жизнь, что пришлось освоить и другие профессии. Сейчас она на заслуженном отдыхе, заботится о внуках и правнуках, с увлечением занимается дачей. Михаил Васильевич остался верен однажды и навсегда выбранной профессии автомехника. До сих пор продолжает свою трудовую деятельность. В семье Шевцовых два сына и дочка: старший Дмитрий, младший Андрей и самая младшая – дочь Наталия.

У юбиляров шестеро внуков и один правнук. Для своих родных супруги стали примером, а их союз – поводом для гордости. Любовь, дружба, взаимоуважение, трудолюбие – основа семьи Шевцовых. В день золотой свадьбы супруги обменялись кольцами, их имена включены в почетную Книгу записи юбиляров семейной жизни.

Юбиляров тепло поздравили в торжественной обстановке. Им был вручен поздравительный адрес губернатора Алтайского края Виктора Томенко и памятный подарок с пожеланиями семейного благополучия, заботы родных и близких, долгих и счастливых лет супружеской жизни.

Кстати, с 1 января по 27 декабря 2023 года в крае заключено 13743 брака.

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Взято отсюда.

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