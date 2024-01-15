МЧС. Пожар. Фото: ru.freepik.com

В результате случившегося никто не пострадал. Наиболее вероятной причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования

В Барнауле 15 января произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Шевченко, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Оказалось, что очаг возгорания находится в электрощитовой, в подъезде на первом этаже.

Когда пожарные прибыли на место, в подъезде было сильное задымление. Звенья газодымозащитников спасли 16 человек, в том числе троих детей. Еще восемь человек покинули дом самостоятельно.

Пожар ликвидировали на площади не более 2 “квадратов”.

В тушении участвовали 26 человек и шесть автоцистерн, автолестница.

Ранее сообщалось, что в Чарышском произошел серьезный пожар в жилом доме. Через окно спасатели вытащили двух женщин.

Взято отсюда