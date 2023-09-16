В Барнауле 16 сентября перекроют участок проспекта Красноармейского

"Кирпич". Знак Фото: pixabay.com

Барнаульский водоканал будет проводить ремонтные работы на участке, где вводится ограничение. Часть проспекта перекроют в ночное время

В Барнауле 16 сентября ограничат движение транспорта по двум полосам нечетной стороны проспекта Красноармейского, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, движение закроют в районе дома на проспекте Красноармейском, 77 с 23.00 16 сентября до 12.00 17 сентября.

Такие меры связаны с проведением плановых ремонтных работ на линии канализационного коллектора №6.

Водоканал ввел ограничение на участке преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для людей.