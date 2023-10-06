В Барнауле 20-летний водитель на BMW снес забор частного дома после ДТП

ДТП в Барнауле Фото: Инцидент Барнаул

В аварии пострадал один человек. При этом оба транспортных средства, судя по кадрам, получили серьезные механические повреждения

5 октября в 18:20 в Барнауле на пересечении улиц Матросова и Георгия Исакова произошло серьезное ДТП – столкнулись автомобили Kia и BMW, сообщили в Госавтоинспекции по городу.

Предварительно известно, что 74-летний водитель автомобиля Kia при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу BMW, за рулем которого был 20-летний парень. После столкновения BMW врезался в забор частного дома, въехав во двор.

В результате ДТП водитель Kia получил травмы – его осмотрела на месте бригада скорой помощи.

Ранее стало известно, что в Бийске водитель протаранил трамвайную остановку и скрылся. Авария случилась на улице Мартьянова.

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