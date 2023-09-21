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В Барнауле 21 сентября отключат горячую воду у жителей 190 многоэтажек - ГОРНЯК22
21.09.2023

ГОРНЯК22

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В Барнауле 21 сентября отключат горячую воду у жителей 190 многоэтажек

ГОРНЯК2201 mins

Вода. Душ Фото: pixabay.com

Энергетики будут проводить технологические работы на трех участках магистральных тепловых сетей. Для этого подачу горячей воды необходимо ограничить

В Барнауле 21 сентября у жителей 190 многоквартирных домов на время отключат горячую воду, сообщает СГК.

Таким образом, ресурс будет отсутствовать на следующих участках:

  • С 9:00 до 22:00 21 сентября – у жителей в районе Шумакова, 47.
  • с 9:00 21 сентября до 9:00 22 сентября – в районе Северо-Западной, 91.
  • С 10:00 21 сентября до 16:00 22 сентября будет отсутствовать горячее водоснабжение в центральной части города: работы проведут в районе Партизанской, 56.

Горячую воду отключат по следующим адресам.

Адреса домов, запитанных от Шумакова, 47:

  • Северный Власихинский, 58, 56, 62, 60, 54, 34, 40;
  • Балтийская, 61, 59, 55, 53, 43, 45а, 49;
  • Шумакова, 58а, 58, 64, 50, 52, 60, 62, 66, 60в, 68, 37, 49, 51, 43, 45, 33, 35, 41, 47, 47б, 53.

Адреса домов, запитанных от Северо-Западной, 91:

  • Коммунаров, 120б/2, 120в, 122а, 122б, 124в, 120б/1, 128, 125а, 127а, 126а, 124а, 100, 120д;
  • Вагонный, 6а;
  • Антона Петрова, 118б, 105, 106, 106а, 107, 108, 108а, 110, 110а, 114, 116, 118, 108б, 63, 65, 67, 69, 69б, 112;
  • Воронежская, 2, 6;
  • Восточная, 93, 98а, 100а, 100б, 102, 102а, 102б, 104, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 129а, 131;
  • Г. Исакова, 103, 105, 107, 109, 114, 111, 112а, 113, 113а, 115, 115а, 116, 116а, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 120а, 126, 128;
  • Гущина, 98, 73, 75а, 77, 75, 77а, 79;
  • Дорожная, 124;
  • Кузнечная, 41;
  • Матросова 193, 195, 115, 195а;
  • Микронная, 137;
  • Новороссийская, 7, 19, 25, 29, 9, 27, 13а, 13, 25а, 11, 11б, 5;
  • Паровозная, 49;
  • Северо-Западная 155, 157, 159, 161, 157а, 163, 165, 167, 171, 173, 163б, 169б, 175, 177, 179, 169а, 155а, 173а;
  • Советской Армии, 40, 58а, 42, 44, 46, 48, 48а, 48в, 60а, 66, 54а, 64а;
  • Телефонная, 28, 28а, 50б, 30, 44а, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54;
  • Юрина, 114, 114а, 116, 118, 118а, 131, 133, 135, 137, 139.

Адреса домов, запитанных от Партизанской, 56:

  • Некрасова, 12, 18а, 18б, 13;
  • Комсомольский, 45а, 35, 40, 50а;
  • Ленина, 30, 24;
  • Анатолия, 60, 6, 64, 20, 35а, 62, 68;
  • Интернациональная, 48, 18, 4а, 34, 11, 46, 54, 62, 23, 49, 56, 25, 17а, 22а, 26, 45, 16;
  • Максима Горького, 45, 43, 38а, 44;
  • Никитина, 40;
  • Партизанская, 71, 69, 55, 44, 61;
  • Пролетарская, 65, 61, 56, 24б, 25б, 62, 59, 67, 48, 53, 55, 12а, 22, 27, 47, 65, 60а, 15, 25а, 50.

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