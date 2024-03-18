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В Барнауле 23 марта пройдут весенние продовольственные ярмарки

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В Барнауле 23 марта пройдут весенние продовольственные ярмарки

Продукты. Товары Фото: pixabay.com

В краевой столице продолжается сезон весенних ярмарок, на которых горожане могут приобрести мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи и фрукты

23 марта в Барнауле в каждом районе города состоятся очередные продовольственные ярмарки, сообщает местная администрация.

С 10.00 до 14.00 торговые точки будут ожидать посетителей по следующим адресам:

  • Железнодорожный район – проспект Ленина, 71;
  • Центральный район – проспект Красноармейский, 36 и улица Чайковского, 21а;
  • Индустриальный район – улица Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
  • Октябрьский район – улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Ленинский район – улица Попова, 86 (площадь Народная).

На ярмарочных площадках свою продукцию представят предприятия Барнаула и всего Алтайского края.

Напомним, что ранее барнаульцы на первой весенней ярмарке закупились на 7 млн рублей. Торговые площадки посетило около 7 тысяч жителей краевой столицы.

Взято отсюда

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