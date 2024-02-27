Светофор Фото: unsplash.com

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения

27 февраля в Барнауле из-за ремонта на электросетях отключат несколько светофоров, предупредили в администрации города.

С 13.30 до 16.00 не будут работать светофоры на следующих участках:

пересечение ул. 42 Краснознаменной Бригады с ул. Советской Армии,

пересечение ул. 42 Краснознаменной Бригады с ул. Антона Петрова,

пересечение ул. Малахова с ул. Советской Армии.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Напомним, с 27 по 28 февраля в Барнауле состоятся командно-штабные учения регионального оперативного штаба “Технология-2024”. В связи с этим 27 февраля с 9.00 возможно временное ограничение движения в поселке Лесной.

Взято отсюда