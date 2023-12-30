ДТП Фото: Барнаул 22

Транспортные средства в результате ДТП получили серьезные механические повреждения. О пострадавших в аварии ничего не сообщается

Днем 30 декабря в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии произошло жесткое ДТП, сообщает телеграм-канал “В курсе 22”.

По словам очевидцев, на участке столкнулись три автомобиля. Один из них, судя по кадрам, отлетел в дорожный знак и получил сильные вмятины.

О пострадавших не сообщается. На месте работали медики скорой помощи и сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что в Зональном районе произошло ДТП с ВАЗом и дорожной Газелью. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

Взято отсюда