ДТП Фото: Барнаул 22
Транспортные средства в результате ДТП получили серьезные механические повреждения. О пострадавших в аварии ничего не сообщается
Днем 30 декабря в Барнауле на пересечении улиц Северо-Западной и 80-й Гвардейской Дивизии произошло жесткое ДТП, сообщает телеграм-канал “В курсе 22”.
По словам очевидцев, на участке столкнулись три автомобиля. Один из них, судя по кадрам, отлетел в дорожный знак и получил сильные вмятины.
О пострадавших не сообщается. На месте работали медики скорой помощи и сотрудники ДПС.
Ранее сообщалось, что в Зональном районе произошло ДТП с ВАЗом и дорожной Газелью. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
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